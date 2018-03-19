Hafriyat Kamyonları İçin Yeni Düzenleme
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, hafriyat kamyonlarının denetimi için araçların yüzde 70'ine araç takip sisteminin taktırıldığını, diğer araçların da sistemi takmaları için 2 Nisan'a kadar süre tanındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, hafriyat kamyonlarının denetimi için araçların yüzde 70'ine araç takip sisteminin taktırıldığını, diğer araçların da sistemi takmaları için 2 Nisan'a kadar süre tanındığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com