Hafriyat kamyonları anlık takip ediliyor

06.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:32

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, şehir içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının kurallara uygun taşınması ve belirtilen noktalara dökülmesi için hafriyat kamyonlarını hafriyat otomasyon ve araç takip sistemiyle gün boyunca takip ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hafriyat Otomasyon Sistemi ile kaçak ve çevre kirliliğine neden olacak tüm dökümlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Gün boyunca takip edilen kamyonların şüpheli durumlar görüldüğü takdirde çevre zabıta ve çevre koruma denetim ekipleri tarafından sahada da denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hafriyat toprağı ve inşaat atıkları taşıyacak kamyonların öncelikle araç takip sistemine sahip olmaları ardından Büyükşehir Belediyesi'ne Atık Taşıma İzin Belgesi almak için başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA