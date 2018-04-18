Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nın yapılacağı sahada yürütülen hafriyat çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı yapılmak üzere yükleniciye firmaya teslim edilen alanda, hafriyat çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Patlama sonrası cadde ve sokakta yoğun gaz kokusu oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Doğalgaz ekiplerinin çalışmasının ardından hatta gaz akışı sağlayan vana kapatıldı.