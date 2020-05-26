Hafriyat alanında çıkan yangın söndürüldü
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Hafriyat alanında çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de hafriyat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

26.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:34

Kırıkkale'de hafriyat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yuva Mahallesi'nde hafriyat atıklarının bırakıldığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hafriyat alanında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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