Hafızlık yarışmasında Mersin birincisi olan kişi ödüllendirildi
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Hafızlık yarışmasında Mersin birincisi olan kişi ödüllendirildi

26.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:20
Hafızlık yarışmasında Mersin birincisi olan kişi ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Hafızlık Yarışması'nda, il birincisi olan Nur Muhammet Görken, Tarsus Müftülüğünce ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Hafızlık Yarışması'nda, il birincisi olan Nur Muhammet Görken, Tarsus Müftülüğünce ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Merkez Erkek Hafızlık Kuran kursu öğrencisi Görken'i başarısından dolayı kutladı.

Görken'e hediyel veren Can, "Hafızımıza ve hocamıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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