Hafızlık Yarışmasında Birinci Oldu
Bilecik’in Bozüyük İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Zencir, Gölpazarı ilçesinde düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Hafızlık Yarışmasında birinci oldu.
Bilecik'in Bozüyük İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Zencir, Gölpazarı ilçesinde düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Hafızlık Yarışmasında birinci oldu.
Programın açılışı, Bilecik il geneli ortaokullar arası Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması ikincisi olan Ömer Faruk Aydoğdu'nun Kur'an tilaveti ile yapıldı. Kura ile sıraları belirlenen yarışmacı öğrenciler, jüri üyeleri ve izleyiciler önünde performanslarını sergilediler.
İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlisi Recep Özpınar, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Nurettin Korkmaz, Merkez TOKİ Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni Selim Köse, Merkez Osmangazi Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni Sezai Dönmez'in jüri olduğu yarışma; İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve diğer konukların katıldı.
Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonundaki yarışmada Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Zencir birinci, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebulhafız Abdulaziz ikinci oldu.
Ezan Okuma Yarışmasında ise Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Osman Gümüş birinci, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Göç ikinci, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Doğan üçüncü, Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Can Tetik dördüncü ve Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Zengin ise beşinci oldu.
Yarışma sonucunda Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu tarafından jüri üyelerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi. İl Müftüsü Necati Akkuş, günün anısına yarışmaya katılan okul müdürlerine plaket takdim etti ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları tarafından da danışman öğretmenlere teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi. Yarışma sonucunda, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.
Hafızlık Yarışması İl Birincisi Yusuf Ziya Zencir ve Ezan Yarışması İl Birincisi Ali Osman Gümüş; bölge yarışmasında Bilecik ilini temsilen 31 Aralık Cumartesi günü Kütahya'da yarışacaklar.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, semalarımızda sonsuza kadar yankılanacak olan ezanı ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimi güzel sesleriyle seslendiren öğrencileri tebrik etti. Biz Müslümanların her şeyin birbirine karışmaya başladığı bu değişken dünyada Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılarak kurtuluşa erebileceğimizi dile getirdi. Kur'an-ı Kerimin bir mucizesinin de kolay ezberlenebilir olması olduğunu ifade eden Durmuş, hafızlık ve ezan okumada ilimizi bölge finallerinde temsil edecek olan öğrencilerimize başarılar diledi. - BİLECİK