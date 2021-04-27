Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il finalleri yapıldı
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Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il finalleri yapıldı

Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il finalleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen yarışmanın, il finalleri yapıldı.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen yarışmanın, il finalleri yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde din görevlileri arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il birinciliği Bilecik merkez Şerifpaşa Camii'nde yapıldı. Komisyon Başkanlığı'nı İl Müftüsü Ali Erhun'un yaptığı yarışmaya merkez ve ilçe birincileri katıldı. Tüm yarışmacılara ve komisyon üyelerine diyanet işleri başkanlığı yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi.

Öte yandan Hafızlık İl Birinciliğini, Pazaryeri Doğanlar Cami Müezzin Kayyımı İsmail Altıntaş, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma İl Birinciliğini merkez Hasandere Köyü Cami İmam Hatibi Dilşat Alioğlu kazandı. - BİLECİK

Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il finalleri yapıldı
Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının il finalleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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