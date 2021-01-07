Hafızlık sınavında 100 puan alan Seydişehirli öğrenci ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri tarafından yapılan 2020 yılı üçüncü dönem hafızlık sınavlarına katılarak 100 puan alan Kuran kursu öğrencisine İlçe Müftülüğü tarafından altın hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri tarafından yapılan 2020 yılı üçüncü dönem hafızlık sınavlarına katılarak 100 puan alan Kuran kursu öğrencisine İlçe Müftülüğü tarafından altın hediye edildi.

Seydişehir Yunus Emre Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sudenur Bozkurt, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri tarafından yapılan 2020 yılı üçüncü dönem hafızlık sınavlarına katılarak 100 puan aldı.

Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, Hafız Sudenur Bozkurt'u başarısından dolayı kutlayarak, altınla ödüllendirdi.

Seydişehir'de yatılı Kur'an kurslarından 83 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 61'inin hafızlık eğitimi aldığını kaydeden Müftü Bebek, şunları kaydetti:

"Beş öğrencimiz Eylül ayında hafızlık belgesi imtihanına katıldı. Sınava katılan beş öğrencimizde sınavı kazandı.

Sudenur kızımız katıldığı sınavda 100 tam puan aldı. Bu puanı almak kolay değil. Sudenur kızımızın şahsında tüm hafızlarımızın annelerine, babalarına ve velilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar, büyük gayretler ve fedakarlıklarla çocuklarını Allah yolunda, Allah için Kur'an-ı Kerim-i hıfz etmek üzere Kur'an kurslarımıza gönderdiler. Onlar da çocuklarının hafız olmalarında emek verdiler, yoğun gayret gösterdiler. Allah yolunda sabrederek durmadan çalışarak emeklerinin karşılığını alan hafızlarımıza ve hocalarımıza tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun