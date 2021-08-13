Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
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Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
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"Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmenin yanında İl Müftülüğü'ne bağlı Abdurrahman Gürses Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için...

"Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmenin yanında İl Müftülüğü'ne bağlı Abdurrahman Gürses Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Çerkezköy ilçemiz Merkez Gazi Osman Paşa Camii'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftü Yardımcısı Şaban Apaydın, icazet almaya hak kazanan öğrencilerin aileleri ve cami cemaati katıldı.

Program, 2021 yılı Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye 1. 'si Hafız Muhammet İsmail Demirel'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuşmasını Çerkezköy İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş yaptı.

Sonrasında Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Gümüş ve İl Müftü Yardımcısı Şaban Apaydın bir konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından icazet almaya hak kazanan hafızlar sırayla Kuran-ı Kerim okudu.

Ardından icazet almaya hak kazanan hafızların ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödülleri vermesinin ardından konuşan Vali Yıldırım; "Gençlerimize bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyorum. Gençlerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum. " dedi.

Ödül Töreni'nin ardından Kurra Hafız Fatih Çatmakaş Kuran-ı Kerim okudu.

Yapılan duanın ardından Hafızlık İcazet Töreni sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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