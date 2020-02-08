08.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:13

Diyarbakır'da, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 118 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, tarihi Ulu Cami'de düzenlenen merasimde, 639'da sahabelerin fethettiği, o günden bugüne ezanın hiç susmadığı ve İslam'ın 5'inci Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'de böyle güzel bir törenin düzenlemesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Yıllardır etrafımızda, beldemizde, şehrimizde, sokaklarımızda kan ve gözyaşı hüküm sürdü." diyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Etrafımızdaki bu sıkıntının temelinde, aslında bugün burada olmamızın amacı olan Kur'an ve Efendimizin sünnetini bizim elimizden almaktı. Biliyorlar ki Kur'an ve Efendimizin sünneti bu toplumda hüküm sürdükçe, bu toplum, bu millet yenilmez. Dolayısıyla onu yok etmek, bu toplumun sinesinden çıkarmak için büyük gayretler gösterildi. Bu şehrin sokaklarında, ezanların yerine bomba, molotof, kavga gürültü sesleri duyuldu yıllarca. Şükürler olsun milletimizin feraseti ve devletimizin gücüyle bugün artık sahabelerin fethettiği, Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin metfun olduğu Diyarbakır'da huzur hakim."

Törende ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 118 öğrenciye protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe müftüleri ile hafızlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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