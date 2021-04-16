Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi
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Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi

Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen 'Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursunu' başarıyla tamamlayan personele belgeleri takdim edildi.

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen 'Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursunu' başarıyla tamamlayan personele belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 'Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı' kapsamında Bilecik il ve ilçe müftülükleri tarafından Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursu düzenledi. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğünce kursu tamamlayan müftülük personeline başarı belgeleri korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen programla verildi. Programda 15 din görevlisi ve 8 Kur'an kursu öğreticisi, il müftülüğü hizmet binasında yapılan merasimle başarı belgelerini İl Müftüsü Ali Erhun'dan aldı. - BİLECİK

Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi
Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Kursuna katılanlara başarı belgeleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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