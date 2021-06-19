Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Başvurular Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Başvurular Başladı

Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Başvurular Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görmek isteyen, hafızlığını bitirerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hafızlık belgesini almış olan ve bu yıl 8. sınıfı bitirmiş öğrenciler için başvuru süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görmek isteyen, hafızlığını bitirerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hafızlık belgesini almış olan ve bu yıl 8. sınıfı bitirmiş öğrenciler için başvuru süreci başladı.

Türkiye genelinde hafızların eğitim gördüğü 8 Anadolu imam hatip lisesi için başvurular 15- 30 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Hafızlık yetenek sınavlarına girerek bu okullarda öğrenim görmek isteyen ve hafızlığını bitirmiş öğrenciler, başvurularını https://eokulyd. meb. gov. tr/ adresi üzerinden online olarak ya da bireysel olarak okullara yapabilecek.

Hafızlık pekiştirme ve ilahiyat odaklı hafızlık programı/ projesi uygulayan okulların listesine, başvuru ve yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgilere kılavuzdan ulaşılabilir.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İçin Başvurular Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 06:16:55. #1.14#

title