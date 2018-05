Hafızlar Ramazan'a Hazırlanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan 40 öğrenci, Ramazan ayında ilçedeki tüm camilerde mukabele okuyacak.

Konu hakkında açıklama yapan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında hafızların mukabele okuyacaklarını belirterek, "İlçemizde bulunan Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursumuz her geçen gün daha da ilgi görmekte ve mezun sayısı artmaktadır. Öğrencilerimiz her gün sabah namazından yatsı namazına kadar bil-fiil ezber yapmaktadırlar. Ayrıca buraya gelen öğrencilerimiz okul eğitimlerini de sürdürmektedirler. Normal günlerde 15 günde veya ayda 1 gün izin kullanan hafız öğrencilerimiz, Ramazan ayında izin kullanmıyorlar. Şu anda Ramazan ayına hafızlarımız özel olarak hazırlanıyor. Hafızlarımız Ramazan ayında ilçe merkezimizdeki tüm camilerde mukabele okuyacaklar. Mukabele usulü Kur'an okumak Ramazan ayına has bir sünnettir. Tüm Müslümanların bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Peygamber Efendimizin (SAV) bizzat uyguladığı bir sünnettir. Zira Kur'an-ı Kerimi Hz. Peygambere (s.a.s) tebliğ eden Hz. Cebrail, her yıl Ramazan ayında Kur'an-ı Hz. Peygambere mukabele usulüyle okurdu. Bu şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Mukabele usulü takip ettiğimiz zaman hem Kur'an okuma sevabını kazanmış oluyoruz hem de Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiriyoruz. İlçemizde erkek ve kız olmak üzere 2 tane yatılı hafızlık Kur'an kursumuz bulunmaktadır. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız ve ilçe halkının da destekleriyle yapımı devam eden 112 kişilik yeni yatılı hafızlık kursumuzda ise inşaat çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor, inşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştiririz"dedi. - BİTLİS