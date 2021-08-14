Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı
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Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı

Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yahyalı'da hafızlık eğitimi gören öğrencilerin, hava şartlarının kötü olması nedeniyle mescitte yaptığı antrenmanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yahyalı'da hafızlık eğitimi gören öğrencilerin, hava şartlarının kötü olması nedeniyle mescitte yaptığı antrenmanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan yatılı erkek Kur'an Kursu'nda hafız adayları hava şartlarının kötü olması nedeniyle mescitte egzersiz ve esneme antrenmanı yaptı. Öğrencilerin neşesi hareketlerine de yansırken, antrenman sonrasında bir hayırsever tarafından temin edilen yiyecekler ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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