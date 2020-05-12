Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
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Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında başlattığı yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
12.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:16

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında başlattığı yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen hafta ilçenin ulaşım ağını rahatlatacak çalışmalara Halilağa Mahallesi Eski Kale Caddesi Zambak Süys 1. Çıkmaz Sokak üzerinde 10 metre genişliğinde bin 700 metre uzunluğunda yeni yol açan Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta imar planı kapsamında yol olarak geçen Hafiziye Mahallesi Nanyemez Baba Camii yanındaki trafiğe ve yaya geçişine kapalı olan yolu kullanıma açtı. Nanyemez Baba Camii yanından başlayan ve Türközü Sokağı kesen yol 460 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak şekilde hizmet verecek.

460 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde açılan yeni yol, standartlara uygun bir şekilde stabilize malzemesi serilerek sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte sıcak asfalt ile kaplanarak hizmete sunulacak.

Hafiziye Mahallesi sakinleri, yıllardır imar planında yol olarak geçmesine rağmen bir türlü açılamayan yolların yeni dönemde açılması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalardan dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini ilettiler.

İpekyolu Belediyesi, ilerleyen günlerde Alipaşa, Buzhane, Şerefiye ve Hatuniye mahallelerinde günün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere uygun olarak vatandaşların refahına yönelik yeni yol açma ve ulaşım ağını genişletme çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.

Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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