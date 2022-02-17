Hafızaları tazeleyen üniversite müzesinde yarım asırlık birikim sergileniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde açılan "Üniversite Tarihi Müzesi"nde sergilenen çok sayıda belge, fotoğraf ve eşya üniversitenin yarım asırlık hafızasını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 48. yılı dolayısıyla geçen hafta yerleşkedeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müze açıldı.

Müzede, kurulduğu 9 Şubat 1974'ten bu yana geçen süreçte üniversitenin hafızasını oluşturan araç, gereç, belge, fotoğraf ve eşyalar bir çatı altında toplandı.

Müzenin sanat koleksiyonu bölümünde ise daha önce ressamlar tarafından üniversiteye hediye edilen birbirinden güzel tablolar sergileniyor.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, AA muhabirine, müze açma fikrinin gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretleri sonrasında oluştuğunu belirterek, "Çeşitli ülkelere yaptığım gezilerde bazı üniversitelerin bizimki kadar olmasa da müzeye benzer yapılarını görmüştüm. Kuruluş aşaması fotoğrafları, binalarla ilgili fotoğraflar, resmi yazışmalar gibi. Bunun üzerine biz de müze açmak için harekete geçtik." dedi.

Tüm belge ve dokümanlar depolardan çıkarıldı

Müze için seçilen projenin uygulama çalışmalarına Temmuz 2021'de başladıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Üniversitemizin kurulduğu 9 Şubat 1974'ten bugüne kadar elbette birçok şey oldu. Yapılan programlar, alınan resimler, çeşitli yerlerden gelen hediyeler bunların hepsi depolarda kalıyordu. Dedik ki biz böyle bir çalışma yapalım. Birimlerimize yazılar da yazarak çalışmaya başladık. Yine daha önce yapmış olduğumuz çeşitli programlarda sergilenen resimler vardı. Ressamlarımız bunları bize hediye etmişlerdi ve hepsi bir yerde toplu halde bulunuyordu. Bunların hepsini birleştirelim istedik ve 48. kuruluş yıl dönümünde bu müzeyi açmak bize nasip oldu."

Yıldız, ziyaretçilerin müzeyi gezdiklerinde üniversitenin köklü geçmişine tanıklık edeceklerine dikkati çekerek, "Üniversitemizin kuruluş aşamasında 4 Eylül Üniversite Kurma Yaşatma Derneğinin mütevelli heyeti üyelerinin ve şu ana kadar görev yapmış olan rektörlerimizin fotoğrafları, üniversitemize gelip şeref defterini imzalayan devlet büyüklerinin yazmış olduğu yazılar, fahri doktora verdiğimiz önemli insanlara ait bilgi ve fotoğraflar, yıllar içerisinde kullandığımız cübbeler, kullanılan bir çok malzeme, basılan kitaplar, dergiler bunların hepsini müzemizin içerisine koyduk." ifadelerini kullandı.

"Müzemiz özel statülü müze haline gelecek"

Müzeye girişte ziyaretçileri üniversitenin kuruluş kararının yayımlandığı Resmi Gazete ve yerleşkenin minyatür maketinin karşıladığını söyleyen Yıldız, ziyaretçilerin maketin yanındaki dokunmatik cihaz ile binaların yerini tespit edebildiğini ve fotoğraflarını görebildiğini kaydetti.

Üniversite Tarihi Müzesi'nin "özel müze" statüsü alması için çalışmalara başlandığını da dile getiren Yıldız, "Türkiye'de şu anda bildiğimiz kadarıyla sadece Ankara Üniversitesinde Üniversite Tarihi Müzesi var. Bizimki ikinci olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatta bulunduk. Müzemiz özel statülü hale gelecek." dedi.