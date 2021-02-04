Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
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Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu

04.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:34
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde kalan ve hafıza kaybı yaşadığı için yakınlarını ve kimliğini hatırlayamayan yaşlı adamın Mersin nüfusuna kayıtlı Ali Kırarslan (66) olduğu tespit edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde kalan ve hafıza kaybı yaşadığı için yakınlarını ve kimliğini hatırlayamayan yaşlı adamın Mersin nüfusuna kayıtlı Ali Kırarslan (66) olduğu tespit edildi. Kırarslan, kaymakamlık ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince bakım merkezine yerleştirildi.

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunan Morcu Apartmanı'nın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliğinin tespiti ve ailesinin bulunabilmesi için mahalleli seferber oldu. Mahalleli, yaşlı adamın fotoğrafını sosyal medyada yayınlayarak ailesine ulaşmaya çalıştı. 5 yıldır mahallelinin bakımını üstlendiği yaşlı adamın hayat hikayesi geçen 13 Ocak'ta DHA tarafından haberleştirildi.

'BAKIM MERKEZİNE ALINDI'Ereğli Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamın ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu yaşlı adamın Mersin nüfusuna kayıtlı Ali Kırarslan olduğu öğrenildi. Mersin'de yaşayan engelli olduğu öğrenilen ablasının ise Ali Kırarslan'a bakacak durumunun olmadığını söylediği öğrenildi. Kırarslan'a Kaymakamlık ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. 5 yıldır yaşadığı kazan dairesinden alınan Ali Kırarslan, Gökçebey Bakım Merkezi'ne götürüldü. Bundan sonraki hayatına bakım merkezinde devam edecek olan Ali Kırarslan'ı mahallelerinden uğurlayan vatandaşlar ise görevlilere teşekkür etti.'ZİYARETİNE GİDECEĞİZ'Apartman sakinlerinden Önder Uludağ, 'Dede' olarak seslendikleri Ali Kırarslan'ın kimliğinin tespit edilmesinden memnun olduklarını söyledi. Bundan sonra daha iyi şartlarda hayatını sürdürmesini temenni ettiğini anlatan Uludağ, "Dedeyi aldıklarına mutluyuz. Gördüğünüz gibi daha önce de talebimiz olmuştu ve sağlıklı bir ortamda değildi. Sağ olsunlar önce emniyetteki arkadaşlar gelip kimliğini tespit ettiler. Daha sonra sosyal yardımlaşmadan arkadaşlar geldiler. Covid- 19 testini yapıp süreci bekledik. Sonrasında ise geldiler ve Kırarslan'ı aldılar. Biz de inşallah ziyaretine gideceğiz. Onun adına mutluyuz" dedi.

Mahalle esnafından Emin Karakaya da görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Her şeyden önce en önemlisi sağlık. Devletin öyle bir imkanı var. Bizde görmeye gideceğiz. Orada belki huysuzluk çıkartabilir, tanımadıkları olduğu için. Peşinden Gökçebey'deki yere gideceğiz. Hem bir bakacağız en azından ilk gününü güzel geçirmiş olur" diye konuştu.


Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu
Hafıza kaybı yaşayan, 5 yıldır apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adamın kimliği belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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