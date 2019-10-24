"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ziyaretleriyle ilgili protokol

24.10.2019 14:16

15 Temmuz Derneği ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 10. sınıf öğrencilerinin Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaretleriyle ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, anlamlı bir protokol imzalanacağını belirtti.

Protokolü, tüm çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler adına imzaladıklarını söyleyen Yazıcı, "İstiyoruz ki öğrencilerimizi kendi milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde yetiştirelim. Bu değerlerimiz de özellikle toplumumuzun yıllar öncesinden getirdiği bütün dinamiklerini, tarih şuurunu, kültürünü ve birikimini de yansıtsın." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminin tarihi bir dönemeç olduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, bütün toplumun bilinç düzeyinin artırılması, ülkemize yönelebilecek bu tür bütün tehditlerin önlenmesi açısından da çok önemli. Çocuklarımızın o gece devleşen, kahramanlaşan insanlarımızın hayat hikayelerini, duygularını, düşüncelerini, dünyalarını öğrenmeleri ve hatırlamaları gerekiyor. Biz de istiyoruz ki 15 Temmuz Derneği ile birlikte bu gece olanları yeni yetişen kuşaklarımız hiç unutmasın ve bu kuşaklarımıza eğitim veren öğretmenlerimiz bu konuda kendi bilgilerini, bilinçlerini bu düzeyde geliştirsinler."

Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencileri sadece akademik anlamda değil "çift kanatlı" yetiştirmek istediklerini anlatarak, "Çocuklarımızın hem bugünün hem de geleceğin becerileriyle donanmış olmasını, bu becerilerini gerçekten ülkenin menfaatine kullanabilmesini istiyoruz. Hem bilime sevdalansın hem de kültüre duyarlı olsun. Öğrenciler, 15 Temmuz'daki bu yaşanmışlığın kendi tarihimizde çok önemli bir yeri olduğunu, bizzat burayı gezerek tanısın. Bugün yapacağımız iş birliği protokolü de yıllarca sürsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de "İnşallah Rabbim bir daha bize bu günleri yaşatmaz. Rabbim bizleri de kahramansız bırakmasın diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 10. sınıf öğrencilerinin müzeyi ziyaretlerine ilişkin protokol, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik tarafından imzalandı.

Kaynak: AA