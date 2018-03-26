Hafız Öğrencilere Umre Ödülü

Tekirdağ'da hafızlıklarını tamamlayan Kur'an kursu öğrencileri Umre ziyareti ile ödüllendirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Mumcuoğlu Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Umre ziyareti ile ödüllendirildi. Bu yıl hafızlığını tamamlayan 4 öğrenci kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside, salavat ve dualarla süslenen uğurlama merasiminde ilçe Müftüsü Ayhan Okur, "Kur'an kurslarımızda yetişen hafızlarımız için toplu icazet merasimi ve en başarılı olan öğrencilerimizi de umre ile ödüllendirme seferberliğini ilk olarak bu yıl başlattık ve bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Çocuklarımıza hocalarıyla birlikte bu kutsal yolculukta hayırlı ve başarılı bir yolculuk diliyor, güle güle gidip dönmeleri temennisiyle kendilerini Allah'a emanet ediyorum. Sponsor olanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yavrularımızın ve ebeveynlerinin duygu ve düşüncelerini şu anda ifade etmek mümkün değil. Onların sevinçleri şu an gözlerinden okunuyor. Önümüzdeki Mayıs ayında da toplu icazet merasimi tertip edeceğiz. Bu merasimler bizim için büyük bir şereftir. Bu yavrularımız vasıtası ile o mübarek beldelere selam gönderiyoruz. Allah'ın selamı ile onları kutsal topraklara uğurluyor, hayırlı bir şekilde yurda dönmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz ediyoruz" dedi.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un duası ile hafızlar ve diğer Umre yolcuları kutsal topraklara yolcu edildi. - TEKİRDAĞ