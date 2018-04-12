Hafik'te Yht Projesi Kamulaştırma Bilgilendirme Toplantısı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Sivas- Erzincan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kamulaştırma bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hafik Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, YHT hattının geçtiği arsa sahiplerine ve hissedarlarına Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdür Yardımcısı Naci Tetiktabanlar tarafından kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür eden Tetiktabanlar, "Sivas-Erzincan arası demiryolu projesi üzerinde bulunan Hafik ilçemizin Tuzhisar, Küpecik, Durulmuş ve Yarhisar köyleri ile Yeni, Koç ve Çay mahallerinde kamulaştırma bilgilendirme-uzlaşma görüşmeleri yapılmaktadır." dedi.

Uzlaşma görüşmelerinin belirli aralıklarla devam edeceğini dile getiren Tetiktabanlar, "Hisse sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi ve her parsel için bir vesikalık fotoğrafını buradaki yetkililere vermesi ile işlemi kısa sürede tamamlanacak. Hafik Tapu Sicil Müdürlüğünde bu evrakın TCDD adına tescil edilmesi ile en fazla iki ay içinde kamulaştırma bedelleri Hafik Ziraat Bankasına yatırılıp vatandaşlar haberdar edilerek uzlaşma bedellerini almaları sağlanacak." diye konuştu.