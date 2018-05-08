Hafik'te Tyçp Kapsamında Çalışacak 30 Kişi Belirlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Program (TYÇP) kapsamında 2 ayrı kurumda istihdam edilecek 30 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 10, Hafik Belediyesinde 20 olmak üzere istihdam edilecek 30 kişi için Hafik Belediyesi Düğün Salonu'nda kura çekildi.

Başvuru şartlarını taşıyanların arasından noter huzurunda yapılan kurayla belirlenen 30 kişi, 21 Mayıs'ta işe başlayacak.

TYÇP kapsamında istihdam edilecek işçiler, 6 ay süreyle çalışacak.