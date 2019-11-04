Hafik'te taziye aracı hizmete sunuldu

04.11.2019 15:10

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, taziye aracının hizmete sunulduğunu söyledi.

İlçe halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çuhadaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye başkanı adaylığı sürecinde 41 projenin yapılması vaadinde bulunmuştum. Bu projelerden biri olan taziye aracını halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Yakın zamanda birkaç projenin daha hizmete sunulacağını aktaran Çuhadaroğlu, "Yakın zaman içerisinde PTT binasının önündeki alana Halk Pazarı'nı taşıyacağız ve sundurmalı şekilde yapacağız. Belediye Fırını ve Belediye Hamamı'nı 1 yıl içerisinde hizmete açacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA