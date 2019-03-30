Hafik'te Seçim Görevlileri Bilgilendirildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görev alacak sandık başkanı ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Hafik Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen eğitimde, ilçede görev yapacak sandık başkanları ve memurları, seçim süresince uymaları gereken kurallar ve yetkileri hakkında bilgilendirildi.

Görevlilere, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan "Sandık Kurulu Eğitim Filmi"nin izletilmesinin ardından, oy pusulaları, geçerli - geçersiz oy gibi hususlarda dikkat edilmesi gerekilen konular anlatıldı.

Kaynak: AA