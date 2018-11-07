Hafik'te "Peygamber ve Gençlik" Konulu Konferans

Sivas'ın Hafik ilçesinde kadınlara ve lise öğrencilerine yönelik "Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa, İl Vaizi Fatih Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda kadınlara yönelik konferansa ise il vaizi Emine Gölsu Akpınar katıldı. Konferanslarda ilçedeki Kur'an kursu öğrencileri ilahiler söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hafik İlçe Müftüsü Yasir Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçe Müftülüğü olarak Mevlidi Nebi Haftası kapsamında önümüzdeki günlerde şehit aileleri ziyareti, mevlit okutulması, okullarda çeşitli yarışmalar yapılması ve hatimlerin duası gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.