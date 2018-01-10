Hafik'te Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Hafik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, geleceğin teminatı çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmasının engellenmesi amacıyla okul çevrelerindeki internet kafeler ile alkol ve tütün mamulleri satılan işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, denetimler sırasında okul bahçelerindeki öğrencilerle de sohbet ederek, dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Hafik İlçe Emniyet Amiri Eşref Güldemir, denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

Güldemir, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.