Hafik'te lise öğrencileri resim sergisi açtı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri resim sergisi açtı.

Okulun çok amaçlı spor salonunda açılan "Sanat Şöleni" isimli sergide, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenciler tarafından yapılan 200 resim ve görsel ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan ve emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Kaymakamı Rahmi Bulut, "Sanat eğitimi, öğrencide kendine güven, başarma duygusu, sabır, işi bitirebilme gibi pek çok olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Sanat eğitiminin ürüne dönük yönü, bu sergilerde ve programlarda çok daha ön plana çıkmaktadır. İmkansız denen şeyin, gayretle nasıl üstesinden gelinebileceğini bu sergide görebiliyoruz. Yeteneği olsun olmasın öğrencilerimizin hepsinin bu sergiye katkıda bulunmasında emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Çuhadaroğlu ise "Resim düşünceyi, fikirleri kağıda veya objeye yansıtan önemli bir alan." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Kaymakam Bulut'un eşi Berna Bulut, kurum amirleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA