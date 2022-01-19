İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Hobbit evleri Tarihi Eğri Köprü Çocukların kızakla kayması Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründüSivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek belediye tarafından inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler...

SİVAS (AA) - Hobbit evleri

Tarihi Eğri Köprü

Çocukların kızakla kayması Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek belediye tarafından inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen park ve mesire alanları görsel şölen sundu.

Bu arada kentte kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak günün tadını çıkarttı.

Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kayan Ahmet Polat, "Kar tatilini fırsat bilerek arkadaşlarımla kızak kaymaya çıktım. Kendi imkanlarımızla yaptığımız kızaklarla kayıyoruz ve eğleniyoruz." dedi.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title