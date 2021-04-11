Hafik'te kar yağışı
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Hafik'te kar yağışı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Hafik'te kar yağışı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ilçe karla kaplandı.

Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Hafik Gölü çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Hafik Hacı İzzet Cami'nin kubbesine yuva yapan leylekler, karla kaplı yuvalarını düzenlemeye çalıştı.

Sivas-Erzincan kara yolunda karayolu ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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