Hafik'te Jandarma 180 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Sivas'ın Hafik ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 180 adet fidan dikildi.

Kaymakam Rahmi Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, kurum amirleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve ailelerinin katılımıyla Haştar tepesinde 180 adet çam fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Bulut, "Zaman ayrımı olmadan her zaman görevi başında olan jandarmamıza kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik beraberlik içinde dikilen bu fidanlar, gelecek nesillerimizin mutlu bir doğa içinde buluşmasına vesile olur inşallah." dedi.

Jandarma Komutanı Çakır ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Çakır, kutsal bir görev yapan jandarma teşkilatına ve Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA