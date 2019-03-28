Hafik'te Doğal Gaz İçin Ön Kayıtlar Başladı

Sivas'ın Hafik ilçesinde doğal gaz için ön kayıtlar başladı.

Belediye Başkanı Mithat İlhan, AA muhabirine, doğal gaz için ön kayıtların belediyenin ilgili birimince alınmaya başlandığını, ilçenin en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını söyledi.

Ön kayıtların yeterli sayıya ulaşmasının ardından abonelik kayıtlarının da başlayacağını dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"İl dışından başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Hafik Belediye Başkanlığı'na doğal gaz abonesi olmak istediklerini belirten imzalı dilekçe, telefon bilgileri, ilçe merkezi adresli elektrik veya su faturası, kimlik fotokopisi ile birlikte 0346 841 22 13 nolu telefona faks çekmeleri veya iletisim@hafik.bel.tr adresine mail atmaları halinde başvuruları alınacaktır. İlçedeki vatandaşlarımız da belediyemize şahsen başvuru yapabilecek."

Kaynak: AA