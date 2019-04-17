Hafik'te "4006 Tubitak Bilim Fuarı" Açıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda açılan fuarda öğrenciler, öğretmenleri koordinatörlüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.

Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır ve Okul Müdürü Hacı Mehmet Karataş öğrencilerin hazırladıkları proje stantlarını gezdi.

Hazırladıkları projelerle ilgi öğrencilerle bir süre sohbet eden Bulut, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin düşüncelerini görsele yansıtmaları açısından önemli çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Bulut, "Öğrencilerimiz bir çok düşüncesini görsele yansıtmış, hayatı kolaylaştıran fikirler ortaya çıkarmışlar. Geleceğe dönük umut vadeden projelerin bulunması bizleri mutlu etti. Bu güzel çalışmalarından dolayı öğrencilerimize ve destek olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA