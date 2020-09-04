Hafik'te 2 okul yıkılıp yeniden yapılacak
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Hafik'te 2 okul yıkılıp yeniden yapılacak

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2 okul yıkılıp yeniden yapılacak.

Hafik'te 2 okul yıkılıp yeniden yapılacak
04.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:46

Sivas'ın Hafik ilçesinde 2 okul yıkılıp yeniden yapılacak.

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, yıkımına başlanan okullarda incelemede bulundu.

Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan okulların yapımına yakın zamanda başlanacağını söyledi.

Bazı okullarda da güçlendirme çalışması yapıldığını aktaran Meral, "Kullanım ömrünü tamamlamış olan Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Süleyman Aydın İmam Hatip Ortaokulumuzun yıkımına başlandı. Cumhuriyet ilkokulumuzun yeni binasını PTT binasının önündeki alana yapacağız. 16 derslikli olacak bu bina hem Cumhuriyet İlkokulunu hem de Atatürk Ortaokulunu içinde barındıracak. Şehit Süleyman Aydın İmam Hatip Ortaokulumuzun binası ise aynı yerine 8 derslikli olacak şekilde tekrar yapılacak." dedi.

Öğrencilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Meral, "Adem Yavuz Yatılı Bölge Okulunda güçlendirme çalışmamız yapılıyor. Yıkılan bu okullarımızın inşaatı tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz öğrenimine yatılı okulda devam edecek." diye konuştu.

Meral, "İhtiyaç duyulması halinde geçici olarak kullanılmak üzere prefabrik okul yapılabilir. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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