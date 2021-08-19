Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesi

Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesiSivas İli Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kızılırmak yatağı üzerindeki Kum-Çakıl Ocağı, 5 (Beş) yıl süreyle İşletme Ruhsatı verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.