Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesi
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Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesi

Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesiSivas İli Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kızılırmak yatağı üzerindeki Kum-Çakıl Ocağı, 5 (Beş) yıl süreyle İşletme Ruhsatı verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.

Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesiSivas İli Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kızılırmak yatağı üzerindeki Kum-Çakıl Ocağı, 5 (Beş) yıl süreyle İşletme Ruhsatı verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihale edilecektir. Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı

Kaynak: Habermetre

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Hafik İlçesi Durulmuş Köyü Kum-Çakıl Ocağı 5 (Beş) Yıl Süreli İşletme Ruhsatı İhalesi - Haberler
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