Hafik Gölü ve Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğuk nedeniyle Kızılırmak'ın ilçeden geçen bölümü buz tuttu, Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.
Gölü ziyarete gelen bazı vatandaşlar, göl yüzeyinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.