Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
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Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölünden görüntü -Tekne ile gölün yüzeyinde ilerleyen vatandaş SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

08.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:25
Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Gölünden görüntü

-Tekne ile gölün yüzeyinde ilerleyen vatandaş - 'ın Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
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