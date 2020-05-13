Hafik Gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hafik Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hafik Gölü, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Hafik ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan, çok sayıda balık türüne, kuşlara ve yaban hayata ev sahipliği yapan göl balıkçıların ve piknikçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Su samuru, nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, kuğu ile yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün, güzelliği ve doğal önemi Cumhurbaşkanı kararıyla tescil ve ilan edilmiş oldu.

Kaynak: AA