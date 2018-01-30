Hafik Gölü dondu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan göl soğuk havanın etkisiyle dondu.

Sivas genelinde hava sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Hafik ilçesine 2 kilometre mesafede bulunan piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.

Buz tutan gölün çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Buz tutan gölde yaşayan sakarmekeler ise göl çevresinde buz üzerinden açılan deliklerden suya girebiliyor.

Gölün çevresinde yaşayan vatandaşlar havanın çok soğuk olduğunu ve her yıl gölün yılın bu zamanlarda buz tuttuğunu söyledi.