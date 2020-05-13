Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
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Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi

SİVAS'ın Hafik ilçesindeki 'Hafik Gölü', Cumhurbaşkanlığının kararıyla, kesin korunacak hassas alanlar arasına dahil edildi.

Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
13.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:28

SİVAS'ın Hafik ilçesindeki 'Hafik Gölü', Cumhurbaşkanlığının kararıyla, kesin korunacak hassas alanlar arasına dahil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bölgenin doğal yapısını koruyarak güzel projeler yapacağız" dedi.

Kent merkezine 39 kilometre mesafede ilçenin hemen yanı başında bulunan Hafik Gölü, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla doğal sit alanı olarak tescillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi. 67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve gömen kuşların da doğal üreme alanı olarak biliniyor. Kış mevsiminde yaklaşık 4 ay boyunca yüzeyi buz tutan göl, her mevsim ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kararla çevresi kamulaştırılacak olan göl, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak.

'CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu bir yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Ben öncelikle Çevre Bakanımız Murat Kurum ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir süreç yaşamış olduk. Hafik Gölü bizim turizm envanterlerimizden çok önemli bir konumdadır. Oraya doğasına ve dokusuna uygun, herkesin nefes alabileceği bir proje ile inşallah insanlarımızı buluşturacağız. Dokusunu muhafaza edeceğiz. Yeni dönemde doğa turizmi alanında insanlarımız iç içe olacak, baki alanların kullanılması gerekecektir. Bunun da farkındayız. Buna yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah turizmde bir cazibe merkezi olacak ve Hafik ilçemiz de ihya olacaktır. Özellikle altını çizmek istiyorum, dokusunu muhafaza ederek, endemik bitkileri koruyarak, oradaki farklı türleri muhafaza ederek, ekosistemi bozmadan yapacağımız güzel projelerimiz var. Titiz ve akademik bir çalışma yapılmaktadır. Biraz zaman alabilir ama Hafik ilçemiz ve Sivasımız değer kazanacaktır. Cumhurbaşkanımızın da bu kararnamesi bize güç ve kuvvet verdi" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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