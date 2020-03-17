Hafik Belediye Başkanı Çuhadaroğlu, koronavirüs hakkında esnafı bilgilendirdi Sivas'ın Hafik ilçesinde Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Hafik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Koçak ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme amaçlı esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Hafik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Koçak ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme amaçlı esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kontrol ve bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Çuhadaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esnaf odası başkanımız, polisimiz ve zabıtamız eşliğinde ziyaret ettiğimiz esnafımıza eldiven, maske takmaları ve hijyen kurallarına uyulması konusunda önerilerde bulunduk. İlgili görevlilerimiz normalin üzerinde fiyat artışı olup olmadığı yönünde denetimlerini yaptı." diye konuştu.

Koçak ise "Özellikle gıda ve yiyecek ile ilgili alandaki esnafımıza hijyen ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde taleplerimiz oldu. Fiyat artışı konusunda şu ana kadarki denetimlerimizde olumsuz bir durumla karşılaşmadık." dedi.

Ayrıca ilçede camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verildiği yönünde anons yapıldı.

Kaynak: AA