Hafifliği ve İnceliğiyle Öne Çıkan Lenovo Z6 İçin Yeni Bir Poster Yayınlandı

Lenovo Mobile'in yeni telefonu Lenovo Z6 ile ilgili resmi bir poster olarak yayınlandı. 4 Temmuz'da piyasaya sunulacak olan telefonun posterinde yer alan bilgilerde telefonun kalınlığı ve ağırlığı hakkındaki bilgiler de var.

Resmi tanıtıma göre Lenovo Z6, 8 mm'den daha az bir kalınlığa sahip ikinci 4.000 mAh bataryalı telefon olacak. Cihaz, Meizu 16Xs'den 6 gram, Xiaomi mi 9'dan 14 gram ve OnePlus 7 Pro'dan 47 gram daha hafif olacak. Şirket, 4.000mAh bataryayı yayma kabiliyetleriyle gurur duyuyor gibi gözüküyor. Hafifliğiyle ve inceliğiyle göze girmeyi başaran telefon, gücünü 8 nm mimarisine sahip Qualcomm Snapdragon 730 yonga setinden alacak.

Lenovo Z6, 6,39 inç OLED ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekrana gömülü altıncı nesil bir parmak izi tarayıcıya sahip cihaz, 24 MP ana kameraya, 2x optik yakınlaştırma ve 8x hibrit yakınlaştırmaya sahip 8 MP bir ikinci kameraya ve 5 MP'lik profesyonel portre modu kamerasına sahip olacak.