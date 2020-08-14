Hafif ticarilere 10,5 litre çözümü Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu yeni 10,5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu.

Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu yeni 10,5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu. Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Pazardaki talep doğrultusunda 10 litre karter hacmi olup, ihtiyaçlarını 5 veya 7 litrelik ambalajlardan gideren Ford veya diğer araç sahipleri için yepyeni bir çözüm sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Otomotivden endüstriyel yağlara kadar bir çok farklı alanda çözümler üreten dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Mobil, Türkiye'de ilk kez 2018 yılında hafif ticari araçlar için pazara sunduğu Mobil Delvac Hafif Ticari Araç ürün serisine yeni bir üye ekledi. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satılan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu, yeni 10,5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu.

"Satış performansımızla global çapta lider olduk"

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Mobil Delvac markasıyla 2018 yılında pazara sunduğumuz Hafif Ticari Araç motor yağları ürün ailesi, satışa çıktığı andan itibaren önemli başarılara imza attı. Öyle ki, satış anlamında Mobil'in global çapta en başarılı olduğu ülke olma unvanını kazandık. Bu başarının altında yatan ana neden ise, pazara sunduğumuz ürünlerin Türkiye yollarındaki hafif ticari araçlar portföyüne tamamen uygun olması. Türkiye'deki tüm hafif ticari araç sürücülerine hitap edebilecek onay ve şartnamelere sahibiz. Son olarak, pazardaki talep doğrultusunda 10 litre karter hacmi olup, ihtiyaçlarını 5 veya 7 litrelik ambalajlardan gideren Ford veya diğer araç sahipleri için yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz yeni Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5L ile hafif ticari araç sürücüleri, ihtiyaçları olan ambalaj ölçüsüne artık Mobil kalitesinde ulaşabilecek" dedi.

Ticari araçların değerini koruyor

Ticaret erbapları için büyük bir sorun haline gelen yüksek bakım maliyetleri ve arızalar sebebiyle yaşanan zaman kayıplarının da önünü kesmeye yardımcı olduğu belirtilen ürün serisi nin ayrıca, yakıt ekonomisine de katkı sağladığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA