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Hafif ticari kamyonete çarpan alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı

Hafif ticari kamyonete çarpan alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü hafif ticari kamyonete çarparak yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü motosiklet sürücüsü hafif ticari kamyonete çarparak yaralandı.

Kaza, saat akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Hatip Camii istikametinden seyir eden E.D.(28) idaresindeki 67 ABN 798 plakalı motosiklet, kavşaktan İstanbul yol ayrımı istikametine dönüş yapmaya çalışan K.T.'nin kullandığı 67 LY 101 plakalı hafif ticari kamyonete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün yapılan alkol muayenesinde 156 promil alkol olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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