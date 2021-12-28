Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı - Haberler
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Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araçla ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada traktör ikiye bölünürken, 2 sürücü yaralandıKaza, Çaltılı-Sart yolu Harabeler mevkiinde meydana geldi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araçla ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada traktör ikiye bölünürken, 2 sürücü yaralandı

Kaza, Çaltılı-Sart yolu Harabeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.(42) idaresindeki 45 AFH 573 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla, karşı yönden gelen A.A. (78) yönetimindeki 45 HH 978 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kazada her 2 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, her 2 yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Hafif ticari ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

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