Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

Erciş yolundaki jandarma kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

1.08.2019 12:03
Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

Erciş yolundaki jandarma kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş yolunda denetim yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Araçta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA
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