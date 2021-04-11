Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada ölen 2 kişi sürücülermiş (2)

SÜRÜCÜLER TOPRAĞA VERİLDİÇorum'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücülerden Mehmet Ünal, Ulu Mezarlıkta, Ferhat Arslan da, Osmancık ilçesinde Gemici Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜLER TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücülerden Mehmet Ünal, Ulu Mezarlıkta, Ferhat Arslan da, Osmancık ilçesinde Gemici Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

İMAMDAN KORONAVİRÜS UYARISI

Mehmet Ünal'ın cenaze namazı sırasında imam, saf tutan cemaate salgın tedbirlerini hatırlattı. Cenaze, taziye ve mevlit gibi ziyaretlerde oluşan kalabalığın koronavirüsün yayılmasında etkin rol oynadığına dikkat çeken imam, "Salgın nedeniyle lütfen cenazelerin '7'si 40'ı 52'si' gibi merasimlere katılıp cenaze sahibini zor durumda bırakmayınız. Bize cenaze sahipleri 'hocam cenaze sonrası insanlarımız taziyeye geliyorlar. Kapımızı açalım mı' diyor. Sizden ricamız cenaze sahiplerini zor durumda bırakmayınız. Kesinlikle bunları yapmayınız" diyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR