Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü
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Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü

16.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:37
Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü

Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tramvay durağı zarar gördü.

Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tramvay durağı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde 38 AJ 652 plakalı Peogeot marka hafif ticari araç ile 38 YP 307 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay durağına zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü
Hafif ticari araçlar çarpıştı, tramvay durağı zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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