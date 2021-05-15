Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 Yaralı
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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan İsmet Yaylacı idaresindeki 31FD 275 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsü ile aynı istikamete gitmekte olan Abdurrahman Sarıkaya idaresindeki 02 ABH 188 plakalı Fiat marka hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmet Yaylacı ile diğer araçta bulunan Bilal Sarıkaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 Yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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