Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

27.01.2021 22:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:33
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Yüksel idaresindeki 27 FK 181 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Özel yönetimindeki 33 DN 300 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada; Yunus Yüksel ve Hatice Yüksel yaralandı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 22:34:30. #1.14#
title