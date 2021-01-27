Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Yüksel idaresindeki 27 FK 181 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Özel yönetimindeki 33 DN 300 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada; Yunus Yüksel ve Hatice Yüksel yaralandı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı