Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı

Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.

Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Kilis-Gaziantep Karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren Hafif ticari araç havanında yağışlı olması nedeniyle kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.