Hafif Ticari Araçlar Böyle Çarpıştı: 2 Yaralı
Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralı
KİLİS - Kilis'te, Hafif ticari araçların çarpışması kameralar tarafından görüntülendi.
Kilis-Gaziantep Karayolu Beşikkaya köyü yakınlarında kavşağa hızlı giren Hafif ticari araç havanında yağışlı olması nedeniyle kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
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