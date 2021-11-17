HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da ana yola hatalı çıkan hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'da ana yola hatalı çıkan hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik-Yenişehir yolunda meydana geldi. İznik'ten Yeniehir'e giden Recep Savaş yönetimindeki 16 H 5522 plakalı yolcu minibüsü ile ana yola hatalı çıkan Yusuf Aşçı'nın kullandığı 16 AGF 015 plakalı ticari araca çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, kaldırıma çarparak, yan yattı. Kazada 7 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI; 7 YARALI

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